Путин ответил на обвинения против Китая в утаивании правды о коронавирусе

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином раскритиковал попытки обвинить Китай в несвоевременном информировании о коронавирусе, назвав их контрпродуктивными. Его слова приводит пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков отметил, что российская сторона высоко оценивает «последовательные и эффективные» действия Китая, которые позволили «стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране». По его словам, Путин подчеркнул контрпродуктивность попыток обвинить КНР в утаивании правды об инфекции.

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«Оба лидера выразили уверенность, что, продолжая тесно взаимодействовать друг с другом, наши страны смогут успешно преодолеть связанные с пандемией вызовы», — сказал Песков.

Ранее эпидемиолог Калифорнийского университета Цзо-Фенг Чжана в беседе с изданием Associated Press озвучил мнение о том, что если бы власти Китая проинформировали международное сообщество о вирусе на шесть дней раньше, зараженных было бы в разы меньше. «Мы могли бы избежать краха медицинской системы Уханя», — отметил эксперт.

Кроме того, в начале апреля разведка США представила Белому дому секретный доклад о сокрытии Китаем истинных масштабов эпидемии коронавируса в стране. В частности, Пекин заподозрили в занижении как общего числа случаев заражения, так и количества умерших от инфекции. Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Общее число зараженных к 16 апреля превысило 2 миллиона человек, от причин, связанных с вызванной вирусом болезни COVID-19 скончались более 137 тысяч человек. В России коронавирусом по состоянию на 16 апреля заразилось 27 938 человек, 232 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли.

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