Минздрав назвал сроки появления вакцины от коронавируса в России

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу 2020 года. Осенью возможно завершение испытаний препарата на добровольцах. Такие сроки назвал заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов, передает ТАСС.

«Увидим ли мы вакцину до конца года — я уверен, что да», — сказал он. Чуланов отметил, что разработкой вакцин разного типа активно занимаются как в России, так и за рубежом. Он уточнил, что работа ведется над вакциной ведется в двух направлениях. Первый тип вакцины будет действовать непосредственно на сам вирус, второй — предотвращать тяжелое течение заболевания.

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Вместе с тем Чуланов подчеркнул, что свойства и возможные мутации COVID-19 пока не до конца изучены, однако это не помешает созданию вакцины. «С высокой вероятностью ему будут присущи те же свойства, что характерны для других коронавирусов, для других РНК-вирусов», — пояснил эксперт.

За последние сутки новым типом коронавируса в России заразились еще 5849 человек. Общее число инфицированных превысило 68 тысяч в 85 регионах. С начала эпидемии умерли 615 пациентов, 5568 — выздоровели.

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