Путин подвел итоги нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин подвел итоги нерабочих дней, объявленных в стране до 30 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом он заявил в ходе совещания с главами регионов, трансляцию которого ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Российский лидер напомнил, что благодаря подписанному им указу главы регионов получили дополнительные полномочия. «Это позволило обеспечить гибкий подход, не подвергать людей по всей стране без всякого разбора шаблонным ограничениям», — заявил он.

Вместо этого, отметил глава государства, в регионах вводились именно те ограничения, которые были реально необходимы и соразмерны ситуации.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, которые ввели в стране из-за эпидемии коронавируса. Согласно поручению, концепция снятия или смягчения ограничений должна быть готова до 29 апреля.

За последние сутки в России выявили 6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны, таким образом общее число заразившихся составляет 93 558 человек.

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