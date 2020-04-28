Определены обязательные к госпитализации категории пациентов с коронавирусом

Обязательной госпитализации в России подлежат пациенты с коронавирусом старше 65 лет, беременные, дети до трех лет и те, кто проживает с людьми из группы риска, определили власти. Об этом говорится в шестой версии методических рекомендаций Минздрава по лечению и профилактике новой инфекции.

Среди других поводов для лечения в условиях стационара называются учащенное дыхание или пониженное содержание кислорода в крови, наличие симптомов ОРВИ при имеющихся хронических проблемах со здоровьем (сахарный диабет, сердечная недостаточность, заболевания дыхательной системы).

Ведомство расширило список возможных к назначению лекарств для лечения взрослых. Теперь в нем 13 препаратов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!