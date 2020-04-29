Число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам

Общее число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии приблизилось к 100 тысячам. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Как отмечает штаб, всего в стране зарегистрировано 99 399 случаев случаев инфицирования в 85 регионах. За все время эпидемии 972 человека скончались, 10 286 выздоровели.

По данным на 28 апреля, общее число случаев заражения в стране достигало 93 тысяч. Сообщалось 867 умерших и 8456 выздоровевших пациентах.

Ранее сообщалось, что ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) пересмотрели свой прогноз и изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России. По их мнению, Россия прошла пик заболеваемости 27 апреля, а окончательно избавиться от инфекции страна сможет к 7 августа. До этого датой окончания эпидемии в стране в SUTD называли 20 июля.

28 апреля президент России Владимир Путин заявил, что страна находится перед самым напряженным этапом борьбы с коронавирусом, и отметил, что пик эпидемии пока не пройден. Глава государства также продлил период нерабочих дней в России до 11 мая. Согласно его поручению, 6,7 и 8 мая будут нерабочими днями с сохранением зарплаты.

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