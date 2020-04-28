Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 93 тысячи

В России общее число случаев заражения коронавирусом превысило 93 тысячи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

За последние сутки зарегистрировали 6411 случаев заражения в 83 регионах России. Общее число летальных исходов составляет 867, выздоровели 8456 человек.

По данным на 27 апреля, в России подтверждено 87 147 случаев заболевания, 794 человека умерли, 7346 — выздоровели.

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Ранее доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что Россия приблизилась к выходу на плато заражаемости коронавирусом. По его словам, ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется и через пару недель можно ожидать снижения числа новых случаев. Так, в последнюю неделю число новых случаев инфицирования колеблется то в большую, то в меньшую сторону — от 5,8 до 6,1 тысячи заражений. При этом показатель впервые превысил 6 тысяч еще 19 апреля, напомнил вирусолог.

27 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия должна выйти на плато по коронавирусу к середине мая. По его словам, «в первый месяц лета станет полегче».

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