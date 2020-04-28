В России назвали опасность госпитализации при коронавирусе

Директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев назвал опасность госпитализации при заражении коронавирусом. Об этом он рассказал в эфире «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, основная угроза госпитализации граждан с нетяжелой формой COVID-19 заключается в росте вероятности вторичной инфекции. «Причем внутрибольничная пневмония намного опаснее, чем внебольничная, потому что они там антибиотикоустойчивые. В общем, там через какое-то время в отделении с пневмонией будет целый букет», — заявил Лукашев.

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Профессор РАН счел правильным решение российских властей не отправлять в больницы зараженных с легкой формой коронавируса. Он призвал переболеть дома, если есть такая возможность.

Ранее россиянам назвали возможную опасность лечения коронавируса у людей с болезнями сердца. Так, некоторые противовирусные препараты, которые применяются при лечении коронавируса, могут воздействовать на системы сердца и печени, поэтому при лечении COVID-19 их постоянно контролируют.

Число зараженных в России достигло 87 147. За последние сутки зафиксировали 6198 новых случаев заражения. С начала эпидемии COVID-19 умерли 794 человека, 7346 пациентов вылечились.

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