Путин предупредил о самом напряженном этапе борьбы с коронавирусом

Россия находится перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом предупредил президент Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов, трансляцию которого ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Путин также заявил, что страна обязана действовать на опережение «так же, как и до сих пор». При необходимости в регионах должны быть приняты меры по дополнительному развертыванию специализированных коек, добавил глава государства.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила на совещании, что в России снизились темпы распространения коронавируса. По ее словам, за прошедший месяц темп прироста нового числа инфицированных снизился в 3,5 раза. Она добавила, что более 45 процентов заразившихся коронавирусом не имеют симптомов заболевания.

Ранее Путин сообщил, что пик эпидемии коронавируса в России пока не пройден. Президент также продлил период нерабочих дней в России до 11 мая. Согласно его поручению, 6,7 и 8 мая будут нерабочими днями с сохранением зарплаты.

За последние сутки в России выявили 6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны, таким образом общее число заразившихся составляет 93 558 человек. С 27 по 28 апреля умерли 72 пациента, выздоровели — 1110.

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