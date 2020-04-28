Путин призвал работать на опережение в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин призвал работать на опережение в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил в ходе совещания с главами регионов, трансляцию которого ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

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Во время онлайн-совещания российский лидер поручил Министерству здравоохранения России вести непрерывный мониторинг обстановки в стране, в каждом субъекте государства. По словам Путина, нужно иметь в виду любой сценарий развития событий, и к нему нужно быть готовыми.

Ранее Путин заявил, что в России с нуля развернули производство нескольких препаратов для лечения коронавируса, а также рассказал о сохраняющемся дефиците защитных средств для врачей и поручил правительству и Минпромторгу нарастить их производство.

В России за последние сутки выявлено 6411 новых случаев заражения коронавирусом. Новые случаи зарегистрированы в 83 регионах России. Большинство зараженных — в Москве (3075), Московской области (523) и Санкт-Петербурге (198). За последние сутки скончались 72 человека, выздоровели — 1110. Общее число случаев инфицирования коронавирусом с начала эпидемии в стране достигло 93 558.

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