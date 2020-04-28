Путин заявил о дефиците защитных средств для врачей

Президент России Владимир Путин рассказал о сохраняющемся дефиците защитных средств для врачей и поручил правительству и Минпромторгу нарастить их производство. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с главами регионов, трансляцию которого ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

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Также президент продлил период нерабочих дней в России до 11 мая. Согласно поручению главы государства, 6,7 и 8 мая будут нерабочими днями с сохранением зарплаты.

Ранее Путин заявил, что в России с нуля развернули производство нескольких препаратов для лечения коронавируса.

В России за последние сутки выявлено 6411 новых случаев заражения коронавирусом. Новые случаи зарегистрированы в 83 регионах России. Большинство зараженных — в Москве (3075), Московской области (523) и Санкт-Петербурге (198). За последние сутки скончались 72 человека, выздоровели — 1110. Общее число случаев инфицирования коронавирусом с начала эпидемии в стране достигло 93 558.

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