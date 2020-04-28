Глава Роспотребнадзора заявила о снижении темпов распространения коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России снизились темпы распространения коронавируса. Соответствующее заявление она сделала в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным, трансляцию которого ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

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По ее словам, за прошедший месяц темп прироста нового числа инфицированных снизился в 3,5 раза. Во время онлайн-совещания Попова рассказала, что более 45 процентов заразившихся коронавирусом не имеют симптомов заболевания.

Руководитель ведомства также отметила, что коронавирусом переболел каждый пятый медработник в Москве.

27 апреля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что темпы прироста случаев COVID-19 снижаются в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Она отметила, что в других регионах страны эта картина менее оптимистична.

Ранее президент России Владимир Путин призвал действовать на опережение в борьбе с коронавирусом. Глава государства поручил непрерывный мониторинг обстановки в стране, в каждом субъекте Федерации.

Для борьбы с коронавирусом глава государства продлил нерабочие дни в России до 11 мая.

За последние сутки в России выявили 6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны, таким образом общее число заразившихся составляет 93 558 человек. С 27 по 28 апреля умерли 72 пациента, выздоровели — 1110.

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