Путин назвал поддержку экономики России беспрецедентной

Российская экономика получает беспрецедентную поддержку на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в ходе совещания с главами регионов, трансляцию которого ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

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Глава государства напомнил, что для поддержки экономики власти последовательно приняли несколько пакетов мер. Он призвал оперативно реализовывать антикризисную программу. Главы регионов и ведомств несут за это персональную ответственность, добавил президент.

Ранее в правительстве сообщили, что за месяц с 18 марта по 17 апреля 2020 года для поддержки экономики и доходов граждан было выделено дополнительно 1,8 триллиона рублей. Общая сумма помощи в рамках двух антикризисных пакетов мер составляет 2,1 триллиона.

Позднее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что правительство готовит третий и четвертый пакеты мер по спасению экономики.

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