Президент России Владимир Путин высказался о пике эпидемии коронавируса в России. Он еще не пройден, заявил глава государства в ходе совещания с главами регионов, трансляцию которого ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

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Также Путин заявил, что России удалось затормозить распространение эпидемии.

Глава государства продлил период нерабочих дней в России до 11 мая. Согласно его поручению, 6,7 и 8 мая будут нерабочими днями с сохранением зарплаты.

В России за последние сутки выявлено 6411 новых случаев заражения коронавирусом. Новые случаи зарегистрированы в 83 регионах России. Большинство зараженных — в Москве (3075), Московской области (523) и Санкт-Петербурге (198). За последние сутки скончались 72 человека, выздоровели — 1110. Общее число случаев инфицирования коронавирусом с начала эпидемии в стране достигло 93 558.

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