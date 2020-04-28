Путин подписал указ о продлении нерабочих дней из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней на период с 6 по 8 мая, связанный с мерами против распространения коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Документ устанавливает с 6 по 8 мая нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

Ранее во вторник глава государства обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса. Он отметил, что «опасность дальнейшего широкого распространения болезни не миновала». В связи с этим президент призвал соблюдать режим самоизоляции.

За последние сутки в России выявлено 6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Таким образом общее число заразившихся составляет 93 558 человек.