В России за сутки впервые умерло больше 100 пациентов с коронавирусом

Впервые в России за сутки умерло больше сотни зараженных коронавирусом, свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф.
К 29 апреля зафиксировано 108 новых смертей, общее число погибших составило 972. Больше половины (67) умерших пациентов пришлось на Москву. В Подмосковье скончалось 16 человек, Ставропольском крае — четверо, в Петербурге и Нижегородской области — по двое. В 17 регионах зарегистрировано по одному погибшему.
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