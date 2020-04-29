В Москве приготовились развернуть временные госпитали

Власти Москвы приняли решение начать подготовительные работы по разворачиванию временных госпиталей 10 тысяч коек. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, фактическое их использование будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса.

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Источник издания в столичной мэрии уточнил, что «полевые госпитали» могут появиться в ледовом дворце «Крылатское», павильоне №75 на ВДНХ и автоцентре «Москва». Однако Собянин пояснил, что конкретный перечень объектов под эти нужды будет уточнен после «окончательной проработки».

Аналогичные меры принимаются и в Подмосковье. Губернатор области Андрей Воробьев подтвердил, что госпитали появится в расположенном на МКАД выставочном центре «Крокус Экспо» и в парке «Патриот» Минобороны РФ в Кубинке.

Вечером 28 апреля стало известно, что в Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом Таким образом, число умерших превысило 500. По последним данным, всего в России зафиксировано 93,5 тысяч случаев инфицирования. За весь период зарегистрировано 867 летальных исходов, 8456 человек вылечились.

Ранее президент России Владимир Путин призвал быть готовыми к любому сценарию по коронавирусу. Путин также заявил, что, исходя из опыта борьбы с инфекцией, принимаемых решений может быть недостаточно «уже завтра», но распространение заболевания в стране удалось затормозить.

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