Число умерших пациентов с коронавирусом в России приблизилось к тысяче

Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 108 человек. Общее число летальных исходов приблизилось к тысяче и составляет 972 случая, сообщает московский оперштаб в своем Telegram-канале.

972 пациента с коронавирусом умерли в России

Общее число зараженных приближается к 100 тысячам — на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случая во всех 85 регионах. 5841 новый пациент появился за сутки. Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве (2220 случая), Московской области (686 случаев) и Санкт-Петербурге (290 случаев).

Растет и число выздоровевших — по всей стране их 10 286. В Москве за сутки выздоровело 480 пациентов, сейчас в столице уже 4610 человек, которым удалось победить болезнь.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона, на утро 29 апреля оно составляет 3 116 680.

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