Собянин назвал условие для снятия ограничений из-за коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие для снятия ограничений из-за коронавируса в столице. Об этом он написал в своем личном блоге.

По словам мэра, в ближайшие дни ограничения необходимо соблюдать «максимально строго». «Рассчитываю на вашу поддержку», — добавил он.

Ранее Собянин анонсировал продление режима самоизоляции в столице еще на две недели — то есть с 28 апреля до 12 мая.

Режим всеобщей самоизоляции в Москве начал действовать 30 марта, при нем гражданам можно выходить на улицу для походов в магазин, аптеку, медучреждение, выгула собак и выноса мусора, а также для поездок на работу. С 15 апреля в столице начал действовать пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси. С 22 апреля москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного коронавируса обязали соблюдать самоизоляцию, как зараженных коронавирусом.

По данным на 28 апреля, число новых случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 3075, общее количество инфицированных горожан приблизилось к 50 тысячам. Всего в России выявили 6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны, таким образом общее число заразившихся составляет 93 558 человек. С 27 по 28 апреля умерли 72 пациента, выздоровели — 1110.

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