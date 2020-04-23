Собянин понадеялся на сценарий без войск в Москве из-за коронавируса

Власти Москвы надеются, что город пройдет эпидемию коронавируса без сценария, который предусматривает введение войск, как в ряде других стран. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

«Мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве и которого придерживаются москвичи», — подчеркнул градоначальник.

Введенные в Москве меры по сдерживанию распространения коронавируса мэр назвал более эффективными и адекватными, чем за рубежом. Вместе с тем Собянин признал, что столичные власти готовятся к любому развитию ситуации, и добавил, что проблема коронавируса в городе нарастает.

По последним данным, в Москве за весь период эпидемии было зарегистрировано почти 34 тысячи случаев заражения коронавирусом, около 2,5 тысячи пациентов выздоровели, 288 скончались. В целом по России зафиксировано более 62 тысяч случаев заражения.

Для сдерживания распространения коронавируса в столице введены ограничения на передвижение по улице и посещение общественных мест. Также действует пропускной режим, регулирующий передвижение на личном и общественном транспорте.

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