В Москве выросло число госпитализаций с подозрением на коронавирус

В Москве выросло число пациентов, госпитализированных в стационары с подозрением на коронавирус. За последние сутки зафиксировано 1900 таких случаев, тогда как четыре дня назад их было на 500 меньше. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы, передает «Интерфакс» в четверг, 23 апреля.

С понедельника, 20 апреля, суточное число госпитализаций с подозрением на коронавирус увеличилось примерно на четверть, тогда как на прошлой неделе по данному показателю специалисты наблюдали стабилизацию.

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«Если четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1400. Вчера было зафиксировано 1800 случаев, и на сегодня этот показатель достиг 1900 госпитализаций в стационары в сутки», — пояснили в оперштабе.

С 22 апреля москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного коронавируса обязали соблюдать самоизоляцию, как зараженных коронавирусом. Проживающие с ними люди могут выходить в магазин, выносить мусор. Транспортом им можно пользоваться только для поездок в медицинские учреждения.

Режим самоизоляции, введенный в столице для борьбы с коронавирусом, продлили до 1 мая. На онлайн-совещании с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что считает принятые в столице ограничительные меры для борьбы с коронавирусом «достаточными на данном этапе».

Всего за последние сутки в Москве было зафиксировано 1959 новых случаев коронавируса. За весь период в столице выявлено более 33 тысяч заразившихся. 2448 человек выздоровели, 288 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.

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