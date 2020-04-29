Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

На 29 апреля в 82 регионах России выявили 5841 новый случай коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве (2220), Московской области (686) и Петербурге (290). Еще 131 случай — в Нижегородской области, 121 — в Северной Осетии, 115 — в Брянской области. Зафиксировано 108 летальных исходов.

В Тульской и Свердловской области — 90 новых случаев, в Ростовской области — 86, в Дагестане — 84, в Мурманской области — 70, в Курской — 68, в Мордовии — 67, в Калужской области — 66, в Краснодарском крае — 63, Башкирии — 60, Татарстане и Самарской области — 55, Ленинградской области — 53, Рязанской области — 52.

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В Ингушетии — 46, Кабардино-Балкарии — 45, Тамбовской и Астраханской областях — 44, в Кировской области — 43, в Пензенской области — 42, Севастополе — 40, Воронежской области — 39, Орловской области и Камчатском крае — 38, Владимирской и Оренбургской областях, а также Чувашии — 37, Марий Эл и Красноярском крае — 35, Смоленской области — 34, Саратовской области — 33, Ивановской области и Хабаровском крае — 31.

В Новосибирской области — 29, Белгородской, Липецкой областях, а также Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе — 28, в Ярославской области — 27, в Алтайском крае — 24, в Калининградской области — 23, в Ямало-Ненецком автономном округе и Хакасии — 22, в Приморском крае —20. В Ульяновской и Челябинской областях — 19, в Бурятии и Чечне — 18, в Якутии — 17, в Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Волгоградской и Тюменской областях — 16, в Коми и Псковской области — 14, в Костромской области — 13, в Новгородской области —12, в Тверской области – 11, в Пермском крае —10.

В Крыму — 9, в Магаданской области — 7, в Вологодской, Курганской, Иркутской, Томской областях и Забайкалье — 6, Удмуртии, Омской и Амурской областях, а также Еврейской автономной области — 5, в Архангельской области и Адыгее — 4, в Республике Алтай — и Кемеровской области — 3, в Карелии и Ненецком автономном округе — по 1.

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