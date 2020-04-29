Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 50 тысяч

В Москве за последние сутки коронавирус выявлен у 2220 жителей, общее число зараженных превысило 50 тысяч, сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.
Скончалось еще 67 пациентов, всего умерло 546 горожан с COVID-19.
В настоящее в столице 45,5 тысячи инфицированных проходят лечение, 4,6 тысячи уже поправились.
В Подмосковье 686 новых случаев заражения, всего инфицировано почти 11 тысяч жителей. 10,4 тысячи из них находятся на терапии.
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