Российские регионы обогнали Москву по распространению коронавируса

Регионы России обогнали Москву по темпам распространения коронавируса. Как сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале, доля новых заболевших в столице составляет 38,01 процента от общего числа новых пациентов в стране.

Таким образом, за последние сутки в столице было зарегистрировано 2220 случаев заражения коронавирусом, в целом по России — 5841. Общее число зараженных в стране с начала эпидемии приблизилось к 100 тысячам.

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За все время эпидемии 972 человека скончались, 10 286 выздоровели.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия находится перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Он также отметил, что страна обязана действовать на опережение «так же, как и до сих пор». При необходимости в регионах должны быть приняты меры по дополнительному развертыванию специализированных коек, добавил глава государства.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России снизились темпы распространения коронавируса. По ее словам, за прошедший месяц темп прироста нового числа инфицированных снизился в 3,5 раза.

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