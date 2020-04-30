Москвичей предупредили о всплеске COVID-19 при массовом нарушении самоизоляции

При массовом нарушении москвичами режима самоизоляции на майских праздниках произойдет новый всплеск заболеваемости COVID-19. Об этом предупредила начальница столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева в интервью телеканалу «Москва 24», передает «Интерфакс».

Новый рост заболеваемости будет виден к 1 июня, заявила Андреева. По ее словам, к этому времени «город собирался возвращаться к нормальной жизни». Для более быстрого возвращения к привычному образу жизни «надо потерпеть», добавила она.

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Как уточнила Андреева, власти рассчитывали, что май станет «пиковым» временем, после которого будут плавно сниматься все ограничения. Она добавила, что в Москве происходит плавный прирост заболеваемости коронавирусом — в пределах 5-6 процентов в день. Резкого роста удалось избежать благодаря своевременному введению режима самоизоляции и контроля за передвижением, отметила она.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение по вопросу о выходе россиян из режима самоизоляции будет приниматься после майских праздников. По словам представителя Кремля, Путин «понимает, что уже нет сил терпеть эту самоизоляцию», но призвал досидеть в этом режиме оставшуюся неделю до того, как будет решаться вопрос о поэтапном выходе. 2

8 апреля Путин объявил, что период нерабочих дней в России продлится до 11 мая, изначально они были введены до 30 апреля. 6,7 и 8 мая, которые должны были стать рабочими днями между майскими праздниками, объявили нерабочими с сохранением зарплаты.

За последние сутки в Москве коронавирус выявили у 3093 человек, общее число зараженных составило 53 739. Всего в России на 30 апреля зарегистрировано 106 498 случаев во всех 85 регионах страны.

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