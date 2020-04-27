Оценены шансы переболевших коронавирусом заразиться снова

Стойкий иммунитет к новому коронавирусу, возможно, сформируется не у всех переболевших. Такую оценку в интервью телеканалу «Россия 24» дал заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.

«Это вопрос, который надо еще изучать внимательно», — сказал он.

По его словам, организм излечившегося может выработать защитный механизм, но в каждом случае все очень индивидуально. Иногда речь может идти лишь о краткосрочном иммунитете. «Люди могут не приобрести стойкий иммунитет, который будет их защищать на протяжении какого-то значимого времени, хотя бы несколько месяцев», — сказал эксперт.

Семенов сослался на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором говорилось о недоказанности теории о невозможности переболевшего заразиться вирусом снова.

Ранее ВОЗ начала расследование случаев повторного заражения коронавирусом 91 жителя Южной Кореи, которые прошли лечение в больнице, но вскоре получили положительный тест на инфекцию.

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