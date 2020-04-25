ВОЗ заявила о недоказанности теории про иммунитет от коронавируса

В настоящее время не доказана теория о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Reuters.

По ее данным, не свидетельств того, что люди с антителами к коронавирусу SARS-CoV-2 защищены от него. В этой связи ВОЗ предостерегла страны мира от использования «паспортов иммунитета» или «безрисковых сертификатов» для переболевших. В организации считают, что подобные практики фактически могут увеличить риск распространения инфекции, так как люди с подобными бумагами, вероятно, могут игнорировать стандартные меры безопасности.

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На прошлом неделе власти Чили заявили, что планируют выдавать «паспорта здоровья» тем людям, которые переболели COVID-19. Отмечалось, что они смогут выйти на работу после анализа на антитела, который якобы покажет их невосприимчивость к вирусу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также отмечала, что благодаря тестам на антитела будет понятно, что человек может, например, свободно перемещаться и ходить на работу.

По информации университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразились уже более 2,82 миллиона человек. Скончались в общей сложности 197,5 тысячи.

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