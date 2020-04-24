Украинцам пообещали массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

Украинцам пообещали проведение массового тестирование на иммунитет к заражению коронавирусом, сообщает «Страна.ua».

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в стране скоро начнется кампания иммуноферментной диагностики (ИФА). Она позволит врачам оперативно выявлять наличие в крови пациентов коронавируса, а также иммунитета к новой болезни.

«Сегодня тестируются методы ИФА для определения наличия иммунитета к коронавирусной болезни. И я думаю, что в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител», — рассказал Ляшко.

Украина может стать пятой страной в мире, где будет запущена ИФА-диагностика. Среди стран, где уже проводится тестирование, санитарный врач назвал США и Германии. «Это будет показывать нам, переболел больной или нет коронавирусной болезнью, сформирован ли иммунитет», — пояснил Ляшко.

Ранее сообщалось, что Украина заняла последнее место среди стран Европы по количеству тестирований населения на коронавирус.

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