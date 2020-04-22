Украина заняла последнее место в Европе по тестированию на коронавирус

Украина заняла последнее место среди стран Европы по количеству тестирований населения на коронавирус. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает «Страна.ua».

По данным портала Worldometers, с начала эпидемии на Украине было сделано почти 62 тысячи тестов методом ПЦР. На один миллион населения приходится 1418 тестов, это самый низкий показатель в Европе. Первое место занимает Исландия с показателем 126 429. Далее идут Фарерские острова (126 292) и Гибралтар (56 751). Последние с конца, не считая Украины – Албания (2091) и Молдавия (2 916).

В начале апреля сообщалось, что Украина находилась на уровне африканских стран по количеству проведенных тестирований на коронавирус.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 6592 человека, из них 174 скончались. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,5 миллиона человек. Среди них 178 тысяч пациентов скончались, 701 тысяча излечились.

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