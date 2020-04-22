На Украине продлили карантин

Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до 11 мая. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина».

Соответствующее постановление в правительство подало министерство здравоохранения.

Материалы по теме Пасхальная изоляция Как в странах бывшего СССР православные отмечали Пасху вопреки коронавирусу

«Учитывая те предложения и замечания, которые были представлены и озвучены министром здравоохранения... Прошу поддержать и проголосовать. Против, воздержался — нет. Переходим к следующему вопросу», — заявил Шмыгаль на заседании.

21 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал продление ограничений в связи с противодействием распространению коронавируса. Он заявил о возможном послаблении мер, если эпидемиологическая ситуация в стране улучшится до понедельника, 27 апреля.

С 6 апреля на Украине ужесточили меры для борьбы с коронавирусом, карантинный режим был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 6592 человека, 174 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,5 миллиона человек; 178 тысяч скончались, 701 тысяча излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!