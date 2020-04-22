Названо число потерявших работу из-за коронавируса украинцев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «РБК-Украина» назвал число граждан, потерявших работу во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, сообщает «Страна.ua».

Официально на Украине зарегистрированы свыше 400 тысяч безработных. «Однако расчетно мы выводим более 2 миллионов человек», — сказал Шмыгаль. Он пояснил, что речь идет о тех, кто потерял работу, находится во временном вынужденном отпуске или составляет скрытую безработицу.

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Карантин в республике введен до 24 апреля. Власти уже анонсировали, что планируют продлить его, однако часть ограничений могут смягчить. Президент Украины Владимир Зеленский призвал кабинет министров представить план выхода из карантина.

По последним данным, коронавирусом заразились 6125 украинцев, 161 пациент скончался. Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что эпидемия коронавируса в стране будет развиваться по польскому сценарию. «Мы выходим на определенное плато. Наша задача — чтобы это плато не пошло стремительно вверх, поэтому мы призываем придерживаться карантинных мер», — пояснил он.

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