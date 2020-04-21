Власти Украины заявили о развитии эпидемии коронавируса по польскому сценарию

Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что эпидемия коронавируса в стране будет развиваться по польскому сценарию. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам Ляшко, власти прогнозировали начало пика заболеваемости на 14-17 апреля. «А дальше мы говорили: нам не нужен пик, который будет стремительно развиваться за 2-3 дня. Нам нужен пик, который будет продолжительным во времени», — добавил чиновник. Следовательно, нынешнее снижение заболеваемости не должно вводить в заблуждение — оно временное. «Мы выходим на определенное плато. Наша задача — чтобы это плато не пошло стремительно вверх, поэтому мы призываем придерживаться карантинных мер», — подчеркнул Ляшко.

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Власти делают все, чтобы Украина не пошла по сценариям Италии и Испании, утверждает замминистра. «Сейчас Украина идет по сценарию Польши, и наши превентивные меры, которые были приняты, показывают, что динамика и кривая заболеваемости в нашей стране проходит так, как проходила в Польше», — отметил Ляшко.

Он пояснил, что поляки тоже уже вышли на плато эпидемии и смогли избежать огромной нагрузки на учреждения здравоохранения. «Да, оно [плато] может продолжаться дольше, чем в Италии и Испании, но будет без пиковой нагрузки», — сказал Ляшко.

В Польше инфицированы коронавирусом 9737 человек, скончались 385. На Украине заразились 6125 человек, умер 151 пациент.

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