На Украине число заразившихся коронавирусом за сутки выросло до 6125

По состоянию на вторник, 21 апреля, на Украине лабораторно подтверждено 6125 случаев заражения коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

Всего за сутки инфекцию выявили у 415 человек. Наибольшее число случаев инфицирования регистрируется в Черновицкой области (988 случаев), Киеве (892 случая) и Ивано-Франковской области (556 случаев). На амбулаторном лечении находится 4089 пациентов, из них 302 ребенка. Всего госпитализированы 2036 человек.

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В ЦОЗ подчеркнули, что с начала пандемии коронавируса на Украине выздоровели 367 пациентов, зафиксирован 161 летальный случай. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86 процентов).

Ранее 21 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал продление карантина как минимум до 12 мая. В то же время он заявил о возможном послаблении мер, если эпидемиологическая ситуация в стране улучшится до понедельника, 27 апреля.

С 6 апреля на Украине ужесточили меры для борьбы с коронавирусом, карантинный режим был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.

Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,4 миллиона человек; 170 тысяч скончались, 652 тысячи излечились.

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