На Украине назвали стоимость лечения коронавируса

Лечение пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией стоит от 11 до 370 долларов ежедневно. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак в эфире телеканала ТСН, видеозапись доступна в YouTube.
Она пояснила, что цена варьируется в зависимости от состояния здоровья пациента. По оценке Микичак, 20−30 процентов всех инфицированных на Украине нуждаются в интенсивной терапии.
«Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию, а уже в апреле это лечение будет профинансировано за счет пакета программы медицинских гарантий национальной службы [здоровья] Украины», — рассказала замминистр.
С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.
По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 5449 человек, 141 умер. Общее число инфицированных вирусом в мире превысило 2,4 миллиона человек; 165 тысяч скончались, 625 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения