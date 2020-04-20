На Украине завели уголовные дела из-за проведения литургий на Пасху

Национальная полиция Украины открыла уголовные дела из-за нарушения карантина в Свято-Успенской Почаевской лавре в Тернопольской области и в Свято-Успенской Святогорской лавре в Донецкой области во время празднования Пасхи. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Божественная литургия в Свято-Успенской Почаевской лавре состоялась при участии большого количества верующих. Согласно предварительным договоренностям с духовенством Почаевской лавры, богослужение должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что прихожане должны были находиться на прилегающей территории. В то же время полицейские зафиксировали скопление людей во время службы в храме. Подавляющее большинство верующих не соблюдали дистанцию, часть из них не использовали маски.

В Свято-Успенской Святогорской лавре украинские правоохранители также зафиксировали нарушения. В частности, прихожане не придерживались социальной дистанции, часть из них находилась в храме без средств индивидуальной защиты.

По обоим фактам Нацполиция возбудила уголовные производства по статье 325 («Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений») Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

В ведомстве отметили, что участие в церковных мероприятиях, состоявшихся 18-19 апреля, приняли почти 130 тысяч украинцев, при этом правоохранители зафиксировали 19 случаев нарушения карантинных ограничений, передает «Радио Свобода».

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 5449 человек, 141 умер. Общее число инфицированных вирусом в мире превысило 2,4 миллиона человек; 165 тысяч скончались, 625 тысяч излечились.

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