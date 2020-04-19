Украине предрекли конец существования из-за коронавируса

Бывший депутат Верховной Рады Анна Герман предрекла Украине конец существования после пандемическом коронавируса. Об этом она заявила в эфире «112 Украина», выпуск доступен на YouTube.

Бывший парламентарий указала на «хаотичные, плохо спланированные и не рассчитанные на перспективу» действия киевских властей. «Самое обидное, что никто не думает про перспективы, никто не думает: как же мы выйдем из этого всего, какими мы будем; и не готовит государство и общество к тому поствирусному периоду, и это очень печально», — отметила она.

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Герман сочла неподготовленность Киева к окончанию пандемии большой проблемой, пояснив, что распространения коронавируса рано или поздно закончится, а существование Украины окажется под угрозой. Она выразила сомнение в том, что история страны продолжится по окончании этого периода.

Политик добавила, что в настоящее время власть больше обеспокоена получением нового транша от МВФ, чем борьбой с коронавирусом.

Ранее Герман утверждала, что если страна победит наихудший вирус — «вирус ненависти между людьми» — она станет сильнее. Если граждане не смогут понять, что отход от христианских ценностей, от любви к ближнему, несет за собой смерть, то Украина обречена на гибель.

По данным на 19 апреля на Украине зафиксировано 5,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. 133 человека скончались. Общее число инфицированных в мире достигло 2,32 миллиона человек, умерли 160 тысяч.

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