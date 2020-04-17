Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом

Командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Николай Балан заразился коронавирусом. Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал в своем Facebook.

Он сообщил, что заболевание у Балана проходит почти бессимптомно, а состояние здоровья удовлетворительное.

Командующего перевели на режим самоизоляции. Всех, кто контактировал с ним в последнее время, протестируют на коронавирусную инфекцию. На время болезни Балана обязанности командующего Нацгвардией будет исполнять его заместитель генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.

Украина поставила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки выявлен 501 случай заражения. Общее число инфицированных, по данным на пятницу, 17 апреля, составило 4662.

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