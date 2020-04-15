Зеленский предупредил об опасности в ключевой период борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что резкого скачка заражения коронавирусом в стране не произошло, но пока украинцам нельзя расслабляться, чтобы спокойно пройти ключевой период в борьбе с распространением инфекции. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
По словам Зеленского, в последние дни отмечается определенная стабилизация ситуации на Украине.
«Резкого скачка не произошло, и благодаря сознанию граждан, придерживающихся постоянно самоизоляции. И это следует продолжать. Должны четко осознать: расслабляться рано, расслабляться очень опасно. Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно 20-е числа апреля», — предупредил он.
С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.
По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 3372 человека, 98 умерли. Общее число инфицированных вирусом в мире превысило 2 миллиона человек; 126 тысяч скончались, 484 тысячи излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения