На Украине объяснили демократичностью страны сложности в борьбе с коронавирусом

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия объяснил сложности в борьбе с эпидемией коронавирусом демократичностью политической системы Украины. Об этом он заявил в эфире канала «Украина 24». Запись доступна на YouTube.
Арахамия отметил, что еще ни одна страна не одолела COVID-19, «кроме, возможно, Китая», так как, по его мнению, КНР является авторитарным государством.
«Они всех закрыли дома и сделали диктаторский режим. У нас это невозможно априори, потому что Украина — демократическое государство», — сказал политик.
С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.
По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 4161 человек, 116 умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения