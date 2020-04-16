На Украине объяснили демократичностью страны сложности в борьбе с коронавирусом

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия объяснил сложности в борьбе с эпидемией коронавирусом демократичностью политической системы Украины. Об этом он заявил в эфире канала «Украина 24». Запись доступна на YouTube.

Арахамия отметил, что еще ни одна страна не одолела COVID-19, «кроме, возможно, Китая», так как, по его мнению, КНР является авторитарным государством.

«Они всех закрыли дома и сделали диктаторский режим. У нас это невозможно априори, потому что Украина — демократическое государство», — сказал политик.

С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 4161 человек, 116 умерли.

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