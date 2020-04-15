На Украине дали прогноз по заражению коронавирусом

Если бы на Украине не объявили карантин с 11 марта, то по состоянию на 12 апреля в стране было бы зарегистрировано 17 тысяч инфицированных коронавирусом. Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в интервью порталу «НВ».
По его словам, динамика заражения коронавирусом на Украине протекает медленнее, чем в странах Евросоюза. Ляшко объяснил это эффектом от принятых превентивных мер.
«Например, от 100 до тысячи [зараженных коронавирусом] мы прошли за 9 дней. Италия — за 5 дней», — сравнил ситуации заместитель министра, дав прогноз, что в нормальной ситуации до конца апреля количество инфицированных на Украине достигнет десяти тысяч человек.
Ляшко предупредил, что в случае массовых нарушений мер может быть огромный всплеск заражений. Согласно моделированию министерства здравоохранения, при инфицировании 25 процентов жителей Украины на пике распространения коронавируса в один день будет около 64 тысяч пациентов отделений интенсивной терапии, подчеркнул он.
По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 3764 человека, 108 умерли. Общее число инфицированных вирусом в мире превысило 2 миллиона человек; 126 тысяч скончались, 484 тысячи излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения