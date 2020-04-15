На Украине заявили об антирекорде по числу заразившихся коронавирусом

Украине рано выходить из карантина из-за распространения коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНИАН.
«Учитывая сегодняшний антирекорд заболеваемости, считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Конечно, мы рассматриваем варианты выхода, рассматриваем при каких условиях это возможно на Украине, и могу уверенно сказать: это возможно, только когда мы будем видеть постоянное снижение заболеваемости COVID-19», — сказал он, призвав украинцев праздновать Пасху дома.
Степанов пообещал, что выход из карантина будет «максимально комфортным», но только после того, как власти увидят, что «для этого есть возможность», учитывая опыт других государств.
Он сообщил, что прирост активных случаев инфицирования по сравнению с предыдущими сутками возрос на 11,2 процента. Было получено 392 сообщения о новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом и о 10 летальных исходах пациентов с COVID-19.
С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.
По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 3 764 человека, 108 умерли. Общее число инфицированных вирусом в мире превысило 2 миллиона человек; 126 тысяч скончались, 484 тысячи излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения