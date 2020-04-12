Президент Украины Владимир Зеленский заявил об усталости от борьбы с коронавирусом. Он написал об этом на своей странице в Instagram.

«Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но мы не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается», — написал президент.

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По его словам, Украина наращивает собственное производство, за несколько дней в стране произвели около четырех тысяч защитных костюмов. Также глава заявил об изготовлении миллиона медицинских масок в день. Зеленский отметил, что в Фонд по борьбе с коронавирусом направят 66 миллиардов гривен. «За эти средства будут ощутимо увеличены выплаты врачам, которые противодействуют COVID-19, также будут осуществлены выплаты гражданам Украины, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу. Еще — предоставление денежной помощи семьям врачей, погибших от коронавируса. В дополнение почти 30 миллиардов гривен будет направлено нашим пенсионерам», — объяснил украинский лидер.

Зеленский также написал, что с нетерпением ждет того дня, когда его обращение по борьбе с коронавирусом будет состоять только из одного предложения. В нем будет сказано, что на Украине «заболевших и умерших нет», заключил президент.

По последним данным, на Украине зарегистрированы более 2,5 тысячи случаев заболевания во всех регионах, кроме Николаевской области. Умерли 73 человека, четверо из них за последние сутки.

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