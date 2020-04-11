Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое разведение войск в Донбассе. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Во время визита на линию соприкосновения в Донбассе Зеленский отметил эффективность разведения войск для снижения интенсивности обстрелов. По его словам, военные и власти видят результат.

Он заявил, что сейчас правительство Украины работает над согласованием новых участков разведения, однако не уточнил сроки, в которые украинская сторона надеется достигнуть соглашения.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак обвинил самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в усилении обстрелов украинских позиций на линии соприкосновения. По его словам, договоренности о полном прекращении огня до сих пор не выполняются.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость от Украины после смены центральной власти в Киеве. Украина обвиняет в оккупации Донбасса и поддержке сепаратизма Россию. Кремль отвергает претензии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!