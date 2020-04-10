ДНР пригрозила Украине ответить самыми жесткими методами за гибель девушки

Украина резко усилила обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и целенаправленно уничтожает мирных жителей. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, пригрозив ответить самыми жесткими методами, передает «Донецкое агентство новостей».

По его словам, гибель 24-летней девушки в результате обстрела поселка Широкая Балка 9 апреля является третьей смертью мирных жителей ДНР от рук украинских силовиков за последние 30 дней. Пушилин обвинил Украину в целенаправленном уничтожении мирных жителей, их домов и объектов социальной инфраструктуры.

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Он призвал мировое сообщество «безотлагательно заставить Киев прекратить убивать ни в чем не повинных мирных людей». «В противном случае мы оставляем за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами», — пригрозил Пушилин.

Ранее в апреле митрополит Горловский и Славянский Митрофан обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом расследовать обстрел украинскими силовиками Горловки, в результате которого была убита 26-летняя девушка и тяжело ранен 59-летний мужчина.

В марте глава офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что Украина никогда не вела и не будет вести прямого диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что украинские власти не станут закреплять особый статус региона в Конституции.

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