Украина захотела провести «нормандский саммит» онлайн

Украина из-за пандемии коронавируса захотела обсудить с лидерами «нормандской четверки» возможность проведения саммита по урегулированию конфликта в Донбассе в режиме онлайн. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишут РИА Новости.

«Вариант проведения "нормандского саммита" в онлайн-режиме пока что предметно не обговаривается, но мы работаем над тем, чтобы получить согласие всех трех стран — России, Франции, Германии — на проведение такого саммита», — заявил глава МИД Украины на специальном брифинге.

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По его словам, формат проведения встречи в «нормандском формате» можно будет обсуждать после определения даты его проведения.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что Украина никогда не вела и не будет вести прямого диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в Конституции.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия. Группа работает над урегулированием конфликта в Донбассе. Последний саммит в «нормандском формате» прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.

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