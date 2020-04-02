В России объяснили отказ Украины от договоренностей по Донбассу

Российский МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу. Россия подозревает, что украинские переговорщики приняли такое решение не без подсказки извне. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

В министерстве отметили, что после прошедшего в декабре 2019 года «нормандского саммита» в Париже российская сторона активно сотрудничала со всеми сторонами конфликта. Благодаря прямым контактам с партнерами с Украины были достигнуты важные договоренности, способные сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования.

Отмечается, что изначально Германия и Франция под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса. «Вслед за этим на встрече контактной группы 26 марта от этих договоренностей отказался и Киев», — пояснили в заявлении министерства. Также сообщается, что подобные действия перечеркивают «наметившуюся позитивную динамику».

Ранее сообщалось, что работа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе была заблокирована представителем Украины, отказавшимся фиксировать договоренности в письменной форме.

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях. При этом он признал, что, несмотря на отказ сотрудничать с властями самопровозглашенных республик, украинская сторона должна согласовать с ними «некоторые законодательные акты».

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