Бывший СССР
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Число зараженных коронавирусом в мире достигло 1 миллиона
Раскрыты подробности смерти 39-летнего мужчины с коронавирусом
Украинский фотограф поснимала «единственную красавицу в семье Кардашьян» в бикини
Заболевшего коронавирусом на закрытой базе российского атлета госпитализировали
Названо условие спада заболеваемости коронавирусом в России
Число жертв коронавируса в мире превысило 50 тысяч человек
В Москве умер 39-летний мужчина с коронавирусом
В России предложили начать национализацию
Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса
Новости партнеров

В России объяснили отказ Украины от договоренностей по Донбассу

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российский МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу. Россия подозревает, что украинские переговорщики приняли такое решение не без подсказки извне. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

В министерстве отметили, что после прошедшего в декабре 2019 года «нормандского саммита» в Париже российская сторона активно сотрудничала со всеми сторонами конфликта. Благодаря прямым контактам с партнерами с Украины были достигнуты важные договоренности, способные сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования.

Отмечается, что изначально Германия и Франция под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса. «Вслед за этим на встрече контактной группы 26 марта от этих договоренностей отказался и Киев», — пояснили в заявлении министерства. Также сообщается, что подобные действия перечеркивают «наметившуюся позитивную динамику».

Ранее сообщалось, что работа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе была заблокирована представителем Украины, отказавшимся фиксировать договоренности в письменной форме.

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях. При этом он признал, что, несмотря на отказ сотрудничать с властями самопровозглашенных республик, украинская сторона должна согласовать с ними «некоторые законодательные акты».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украина отказалась от переговоров с ДНР и ЛНР
Украина заблокировала переговоры по Донбассу
На Украине назвали способ выйти из тупика по Донбассу
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01 1 апреля

Узники карантина

Мигранты из Средней Азии застряли в московских аэропортах из-за коронавируса. Но им помогли выжить
20:22Сегодня

Лукашенко посоветовал есть масло для борьбы с коронавирусом

19:41Сегодня

Рейтинг партии Зеленского упал на треть

19:03Сегодня

Украинцам пообещали самые тяжелые недели эпидемии

Бывший СССР00:0130 марта
Medical employees wear protective suits as they leave a dormitory as a measure to fight against the coronavirus disease contagion (COVID-19) in Minsk, Belarus March 12

«Плохая вакцина хуже вируса»

Кто виноват в пандемии коронавируса и зачем закрывать границы? Рассказывает представитель ВОЗ
18:09Сегодня

В Киеве раскупили места на кладбище во время пандемии коронавируса

16:54Сегодня

Число зараженных коронавирусом в Белоруссии превысило 300 человек

16:46Сегодня

Почти половина украинцев оказалась недовольна противовирусными мерами властей

Бывший СССР00:0227 марта

«Государство скрывает истинные масштабы»

Страны бывшего СССР объявляют карантин. Как коронавирус меняет жизнь на постсоветском пространстве
15:57Сегодня

Лукашенко заявил об отсутствии желания вводить в стране режим ЧП

15:22Сегодня

Белорусские врачи пожаловались на нехватку масок

14:33Сегодня

Лукашенко озвучил свое видение мира после пандемии коронавируса

Россия
Объяснено решение Путина наделить губернаторов дополнительными полномочиями
Путин объявил апрель нерабочим
Россиянам на вынужденных выходных продолжат платить зарплату
Собянин рассказал о продлении ограничений из-за коронавируса в Москве
«Пора понять, что все серьезно. Как раньше уже не будет»
Россия уходит в изоляцию из-за коронавируса. Что об этом говорят врачи?
Собянин не стал вводить пропускной режим в Москве из-за коронавируса
В Москве готовят QR-коды для контроля режима изоляции
Где получить код и кто будет проверять его на улице?
Власти Москвы запретили проведение массовых мероприятий до 1 мая
Все материалы
Мир
В Китае впервые запретили есть собак и кошек
Президент Филиппин пообещал расстреливать нарушителей карантина
Снимая маски
Итальянские медики ведут неравную борьбу с коронавирусом. Среди погибших уже 50 врачей и медсестер
Кенийские полицейские застрелили 13-летнего подростка за нарушение карантина
«Мне удивительно, как я там выжил»
ЛГБТ-беженцы с Кавказа ищут спасение в Европе. Что ждет их в охваченной коронавирусом Франции?
В Китае поделились опытом работы с бессимптомными носителями коронавируса
«От чувства тревожности мы обретаем свободу»
Что придет на смену глобализации и каким станет человечество после пандемии коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии отказались связывать рост числа больных пневмонией и коронавирус
Узники карантина
Мигранты из Средней Азии застряли в московских аэропортах из-за коронавируса. Но им помогли выжить
Экс-министр Украины попросила Маска поделиться аппаратами ИВЛ
Medical employees wear protective suits as they leave a dormitory as a measure to fight against the coronavirus disease contagion (COVID-19) in Minsk, Belarus March 12«Плохая вакцина хуже вируса»
Кто виноват в пандемии коронавируса и зачем закрывать границы? Рассказывает представитель ВОЗ
ВОЗ упрекнула Белоруссию за недостаточное информирование людей о коронавирусе
«Государство скрывает истинные масштабы»
Страны бывшего СССР объявляют карантин. Как коронавирус меняет жизнь на постсоветском пространстве
Украинский «борец с русским миром» увидел капитуляцию в видеоуроках для школьников
Все материалы
Экономика
Цена нефти взлетела
Крупнейшие торговые сети обнулят наценку на социально значимые товары
Высокое напряжение
Россияне работают сверхурочно и постоянно устают. Почему это только вредит экономике?
Трамп помог курсу рубля взлететь
«Деньги приходилось доставать вместе с крошками»
Россияне не смогли избавиться от наследия 1990-х. Они хранят деньги в пакетах из-под хлеба и макарон
Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти
Промо
Всегда на связи
Как управлять бизнесом на расстоянии и избежать проблем
Все материалы
Силовые структуры
Возомнивший себя авторитетом российский подросток напал на полицейских
«Помощи не будет до конца карантина»
Российские заключенные — о том, как коронавирус изменил их жизнь в тюрьмах и колониях
Российского писателя нашли в квартире мертвым с обмотанной одеялом головой
Бывший полковник-миллиардер Захарченко попал на карантин в «Кремлевский централ»
Мстительная россиянка получила штраф за ложный донос о коронавирусе у знакомой
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса
Коллектив театра Санпросвета Мосздрава в финальной сцене живой газеты «Красный цветок». «Тот плохой коммунист, кто не мыт и не чист»
Как в Советском Союзе боролись с эпидемиями за сто лет до коронавируса
Названы главные симптомы коронавируса
Найден новый способ выявления рака легких
Труба зовет
Huawei открыла предзаказ на серию смартфонов P40 с лучшей камерой на рынке
Назван убивающий коронавирус на одежде режим стирки
«Мрачные пережитки прошлого»
 
Все материалы
Спорт
Макгрегор отреагировал на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Поединку российского чемпиона и американца помешал коронавирус
Нурмагомедов отреагировал на возможность провести бой с Фергюсоном в Белоруссии
Спорт — есть!
Ставки на спорт-2020: чемпионат Белоруссии, киберспорт, настольный теннис — прогнозы на сегодня
Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом
«Количество зараженных ошеломляет»
Звезда американского футбола бросил спорт ради медицины. Теперь его противник — коронавирус
Стали известны подробности заражения на базе с сотней российских спортсменов
Все материалы
Культура
Шнуров в стихах высмеял ужесточение налогов и поддержку населения «знатью»
Добро привалило
Самые смешные комедии для грустной эпохи коронавируса: лучшие сериалы месяца
Волочкова обвинила экс-директора балета Мариинского театра в домогательствах
«Был слишком брезглив, чтобы быть терпимым»
Он написал «Покровские ворота», раздражал власть и стал народным любимцем. Умер Леонид Зорин
Дочь Миллы Йовович написала сказку на русском языке
Гуманист и коммунист
Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Он понимал солдат и их окопную правду
Звезда джаза и обладатель «Грэмми» Уоллес Рони умер от коронавируса
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач рассказал об опасности заражения коронавирусом от одежды
Движение вниз
Россия тратит миллиарды из бюджета на поддержку телевидения. Кому и зачем это нужно?
Малышева сдала тест на коронавирус после поездки в больницу в Коммунарке
Сокрушительный удар
Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет
Умершая от пневмонии российская журналистка была заражена коронавирусом
Эксперт раскрыла судьбу «глупых» российских телеканалов
Взрослые в порядке
Как миллениалы изменили отношение всего мира к порно и спасли его от исчезновения
Все материалы
Ценности
Дети состоятельных родителей показали роскошную жизнь в самоизоляции
Модели в одежде бренда The BlondsСняли корону
Как коронавирус заставил богачей тратить миллионы на спасение простых людей
Россиянам помешают нарядиться доставщиками еды для обхода режима изоляции
Альфредо Стресснер«Он требовал, чтобы ему поставляли исключительно девственниц»
Как сын пивовара возглавил страну, построил гарем и приютил главного врача Освенцима
49-летняя Клаудия Шиффер попозировала в плаще на голое тело для модного журнала
Натянули лямку
Для тучных бизнесменов и груди Мадонны: кто придумал подтяжки и почему показывать их было стыдно
Россиянин заразил коронавирусом врача скорой после отдыха на роскошном курорте
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Мужчина стал мультимиллионером и решил купить жене новый холодильник
Беременная мать троих детей рассказала о борьбе с коронавирусом
Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью
Чего они лишились и как заработают на жизнь?
Китайцы вернулись к поеданию переносчиков коронавируса после окончания эпидемии
Мужчина дважды победил рак и скончался от осложнений коронавируса
Молли«Секс — хороший способ забыть о болезни»
История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
Все материалы
В Москве за нарушение карантина будут эвакуировать автомобиль
Bentley Bentayga Speed
Тест-драйв люксового внедорожника, который разгоняется до 306 км/ч
Показаны правильные способы дезинфицирования автомобиля при коронавирусе
Почему Mustang легендарного киногероя стоит 3 миллиона долларов
Как в Америке потеряли и вновь нашли самый дорогой в истории Ford Mustang
В Москве продают уникальный Mercedes-Benz G-Class за 38 миллионов рублей
Сорок фотофактов о новейшем бизнес-седане Genesis G80
Все подробности о новой модели корейской премиум-марки
Volkswagen запустил производство очень большого кроссовера
Все материалы
Дом
В Европе нашли заброшенный курорт для коммунистов
Названы основные способы мошенничества с жильем в России
Утрачено
Как советская власть разрушала имперское наследие и при чем здесь США
Карантин вынудил россиян выйти на балконы и запеть
«Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры»
Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?
Новую инфекционную больницу в Москве показали со спутника
На осадном положении
Солдаты на улицах и люди в противогазах: как выглядят зараженные коронавирусом города
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Россиянам назвали альтернативу чесноку для укрепления иммунитета
Российский регион обеспечат противопожарной техникой
К Крымскому мосту построят новую трассу
Все материалы