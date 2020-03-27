Украина заблокировала переговоры по Донбассу

Работа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе была заблокирована представителем Украины, отказавшимся фиксировать договоренности в письменной форме. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

В видеоконференции, состоявшихся накануне, принимал участие официальный представитель Украины, замещающий главу делегации Леонида Кучму.

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«Представитель отказался поддержать практику и зафиксировать письменно обязательства Украины по конкретным действиям», — говорится в сообщении министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

В ведомстве уточнили, что украинские переговорщики не выполнили протокольные поручения, которые были даны ранее, и пришли на заседание, «не проработав даже основных вопросов повестки». В итоге, заслушав доклады профильных групп, участники ТКГ не смогли принять запланированные решения и зафиксировать их подписью в протоколе.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что коронавирус помешал созданию консультационного совета для переговоров с самопровозглашенными республиками Донбасса.

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