Коронавирус помешал переговорам Украины с Донбассом

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что коронавирус помешал созданию консультационного совета для переговоров с республиками Донбасса. Об этом сообщает Liga.net.

Резников объяснил, что из-за карантина все переговоры проходят в формате видеоконференций, поэтому никаких документов на них подписать невозможно.

Также вице-премьер рассказал, что Украина все еще ведет консультации с представителями Франции, Германии и ОБСЕ по вопросу создания консультационного совета.

13 марта стало известно, что представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым будет создан консультативный совет по решению политических вопросов урегулирования конфликта в Донбассе. В его состав войдут по 10 представителей от Украины, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С правом совещательного голоса в работе группы примут участие посредники от ОБСЕ, России, Германии и Франции.

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