Украина обвинила Россию в попытке сорвать переговоры по Донбассу

Россия пытается сорвать процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко в интервью «РБК-Украина».

По его словам, российский президент Владимир Путин настроен критически к минским соглашениям. В то же время Мережко отметил отсутствие серьезного прогресса в переговорах по Донбассу, который бы позволил провести саммит в «нормандском формате» в ближайшей перспективе.

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«Если говорить о моем субъективном мнении, то раньше была относительная тишина на фронте, но в последние дни усиливается агрессивное поведение российских оккупационных войск» (Киев считает Москву ответственной за конфликт на юго-востоке Украины — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Мережко, обвинив российские власти в обострении конфликта. Он добавил, все, что происходит, делается или по приказу, или с согласия Путина.

Глава парламентского комитета считает, что таким образом Россия пытается сорвать «минский процесс». «Россия может вести себя относительно спокойно только под мощным давлением других стран, США, Европы, под давлением санкций. Если ее оставить без этого, градус их агрессивности всегда повышается», — резюмировал политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отводит год на достижение результатов по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, и пообещал выйти из переговоров в случае, если за этот срок «нормандский формат» (Россия, Германия, Франция и Украина) не принесет результатов.

Последний саммит в «нормандском формате» прошел в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва. Лидеры России, Украины, Франции и Германии условились, что минские соглашения не имеют альтернативы и не подлежат пересмотру. Также на переговорах стороны договорились, что на новой встрече в конце марта 2020 года в зоне конфликта должны появиться новые участки отвода войск.

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