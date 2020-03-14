Выход Украины из минских соглашений признали невозможным

Выход Киева из минских соглашений приведет к «катастрофическому результату», заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает ТАСС.

По его словам, последствия выхода Украины из минских соглашений в одностороннем порядке в нынешних условиях окажутся строго негативными. Однако Ермак подчеркнул, что существующие договоренности требуют пересмотра.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британской газете The Guardian, что отводит год на достижение результатов по Донбассу, и пообещал выйти из переговоров в случае, если за этот срок «нормандский формат» (Россия, Германия, Франция и Украина) не принесет результатов. По словам лидера страны, формат соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе будет необходимо изменить, если до декабря в этом процессе не произойдут подвижки.

Последний саммит в «нормандском формате» прошел в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва. Лидеры России, Украины, Франции и Германии условились, что минские соглашения не имеют альтернативы и не подлежат пересмотру. Также на переговорах стороны договорились, что на новой встрече в конце марта 2020 года в зоне конфликта должны появиться новые участки отвода войск.

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