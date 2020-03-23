Россия сняла запрет на въезд для жителей ДНР и ЛНР

Российское правительство отменило запрет на въезд в страну для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на портале правовой информации.

Материалы по теме «В советское время информация скрывалась — в этом были плюсы» Как правильно реагировать на слухи о коронавирусе и не сойти с ума в изоляции

В документе сказано, что решение продиктовано «принципами гуманности» и связано с экономической и транспортной блокадой этих территорий Украиной.

Роспотребнадзору поручено обеспечить санитарно-карантинный контроль для приезжающих.

18 марта российские власти временно ограничили въезд жителям Донбасса из-за коронавируса. Мера не распространялась на людей с российским паспортом. Двумя днями ранее въезд в Россию был запрещен для иностранцев и лиц без российского гражданства на период с 18 марта по 1 мая.

По данным украинского омбудсмена, по состоянию на 19 марта в ДНР и ЛНР было более 600 жителей с подозрением на коронавирус, но для постановки диагноза там нет тест-систем.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!